Nikon D750: неделя с экспертом

Автофокус, скорость съемки

Автофокус, его скорость и точность, а также общая скорость работы камеры — вот вещи, которые во многом определяют применимость фотоаппарат для репортажной съемки в частности и для профессиональной работы вообще. Давайте посмотрим, как с этими параметрами обстоят дела у Nikon D750?





Начнем с автофокуса. В Nikon D750 применяется модуль Multi-CAM 3500 II. Это дальнейшее развитие модуля автофокуса Multi-CAM 3500, который мы видели в Nikon D700, Nikon D800 и Nikon D810. Модуль состоит из 51 точки, 15 из которых крестовые.

NIKON D750 / Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/4000 с, 24.0 мм экв.

В меню вы можете выбрать, сколько точек фокусировки оставить активными. Выбрать быстро нужную точку из 51 — задача не из простых. Я, например, часто включал режим выбора из 11 точек. Но это не единственная настройка, доступная в меню.

Выбор числа активных точек автофокуса

Например, мне очень нравится возможность отдельно выбирать точки для вертикального и горизонтального положения фотоаппарата. Я использую это, например, при портретной съемке, когда в серии присутствуют и горизонтальные, и вертикальные кадры. Таким образом удается экономить время на выборе точки автофокуса.

Включение раздельного выбора точек автофокуса для горизонтального и вертикального положения камеры

Я уже писал, что в камере установлен модуль второй версии с увеличенной до -3EV чувствительностью. Что это значит на практике? Камера уверенно наводится на резкость даже при очень скудном освещении, когда съемка с рук уже почти невозможна. Кадр ниже сделан при тусклом свете закопченной керосиновой лампы на полностью открытой диафрагме и при высоко ISO.

Съемка практически в полной темноте, при свете тусклой керосиновой лампы. Для автофокуса Nikon D750 это не проблема NIKON D750 / Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED УСТАНОВКИ: ISO 6400, F1.4, 1/25 с, 24.0 мм экв.

Одно из главных достоинств модуля фокусировки Nikon D750 — покрытие большой площади кадра. Разница особенно заметна по сравнению с более бюджетным Nikon D610, в котором стоит модуль Multi-CAM4800. Такое широкое расположение точек автофокуса имеет целый ряд преимуществ, первое из которых — возможность комфортной работы со светосильной оптикой.

На иллюстрации видно, какую площадь кадра покрывают точки фокусировки в видоискателе Nikon D750

Если вы компонуете свой снимок, например, по правилу третей, то с большой степенью вероятности сможете выбрать подходящую точку фокусировки и совместить ее с объектом съемки без необходимости фиксации фокуса и последующего перекадрирования. Это помогает существенно снизить процент брака из-за промахов с фокусировкой или просто из-за упущенного момента.

Чтобы сфокусироваться по лицу ребенка, я применил самую крайнюю правую точку автофокуса NIKON D750 / Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/1600 с, 35.0 мм экв.

Второе преимущество большой площади модуля автофокуса — комфортная съемка со следящей фокусировкой. В Nikon D750 вы можете использовать непрерывный фокус, постоянно удерживающий объект съемки в резкости, с использованием разного количества точек. К вашим услугам одна точка; группа из четырех точек; динамическая зона из 9, 21 или 51 точки. При работе с динамической зоной после предварительной фокусировки на объекте камера будет удерживать его в фокусе и не “отвлекаться” ни на что другое до тех пор, пока снимаемый объект не покинет выделенную область. Но также есть и 3D-фокусировка. Последний режим является самым сложным технически, но самым простым в работе.

Динамическая зона из 9 точек Динамическая зона из 21 точки Динамическая зона из 51 точки

Все, что вам нужно, это предварительно выбрать точку фокусировки и сфокусироваться на объекте. Дальше, до тех пор, пока вы удерживаете полунажатой или нажатой кнопку спуска, камера будет “следить” за объектом, автоматически выбирая одну из 51 точки и наводя резкость по ней. Чтобы отличить нужный объект от других деталей в кадре, автоматика использует данные с модуля экспозамера. И вот здесь его чувствительность к цвету и разрешение 91000 точек перестают быть для фотографа пустыми словами: камера действительна способна “видеть” и анализировать все происходящее в кадре, следить за объектом.

Проведем эксперимент? Я выбрал не самый простой для съемки объект — пятимесячный щенок, который не сидит на месте ни секунды. Сложностей фотоаппарату добавляет окрас щенка — он абсолютно черный! Мой объектив сегодня — это не топовый телевик, а универсальный зум Nikon AF-S NIKKOR 28-300MM F/3.5-5.6G ED VR.

3D-автофокус в действии

Фокусируюсь по мордочке, жму на спуск и снимаю до тех пор, пока щенок не подбежит ко мне. За несколько секунд съемки получается серия из 21 кадра. Где-то запечатлены не совсем удачные фазы движения, какие-то кадры не идеальны с точки зрения композиции… Но абсолютное большинство из них — с резкостью там, где нужно, на морде собаки. Из серии мне удается выбрать один, как мне кажется, очень удачный снимок! На его съемку я потратил ровно четыре секунды. Можно ли повторить такой же результат без 3D-автофокуса? Думаю, да. Но число неудачных попыток возрастет в разы, а потраченное на съемку время с учетом уговоров собаки пробежать еще кружочек будет исчисляться минутами и часами.

Кстати, этот же пример наглядно показывает скорострельность камеры. Свои 6,5 кадров/с фотоаппарат отрабатывает исправно. Эту съемку я проводил в формате JPG и не испытал никаких сложностей, связанных с переполнением буфера. А если вы — профессиональный фотограф, и снимаете в RAW+JPG? В вашем распоряжении непрерывная серия из 15 кадров, затем скорость очень сильно снижается и начинает зависеть лишь от скорости вашей карты памяти. Отказ от параллельной записи снимков в JPG увеличит объем непрерывной серии до 16 кадров. Если же речь идет лишь о съемке в JPG, то объем серии на максимальной скорости составляет около 27 кадров. Дальше скорость падает, и во много она зависит от скорости вашей карты памяти.

NIKON D750 / Nikon AF-S Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR УСТАНОВКИ: ISO 720, F5.6, 1/1250 с, 300.0 мм экв.

Много это или мало? Для спортивной фотографии все же маловато. Этого, например, может не хватить для съемки успешной атаки в футболе от начала и до конца. Так что на олимпиаду или чемпионат мира лучше все же отправляться с Nikon D4S. А вот для того, чтобы снять во всех стадиях движения полет букета невесты на свадьбе — более чем достаточно. Для не слишком динамичной съемки D750 вполне годится. Кстати, скорость съемки может быть изменена в меню. Для режима Cl (медленная серийная съемка) можно сократить скорость до любого значения — от 1 до 6 кадров/с, что позволит увеличить и объем, и длительность непрерывной серии.